Лидеры "евротройки" готовы возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе

Германия, Франция и Великобритания намерены достичь всеобъемлющего, долгосрочного и верифицируемого соглашения

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Германия, Франция и Великобритания готовы возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе с целью заключить всеобъемлющее и долгосрочное соглашение. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран "евротройки" - Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера. Текст распространила пресс-служба правительства ФРГ.

"Мы полны решимости возобновить переговоры с Ираном и Соединенным Штатами, чтобы достигнуть всеобъемлющего, долгосрочного и верифицируемого соглашения, которое обеспечит то, чтобы Иран никогда не получил атомное оружие", - отмечается в документе.

При этом лидеры трех стран заявили, что считают правильным запуск механизма snapback (который возобновил действие санкций СБ ООН против Ирана - прим. ТАСС), и призвали всех членов ООН придерживаться ограничений против Тегерана.

"Ядерная программа Ирана представляет серьезную угрозу миру и международной безопасности", - говорится в документе.

26 сентября СБ ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что европейские страны нарушили процедуру запуска snapback, из-за чего санкции против Тегерана недействительны. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что попытки Великобритании, Франции, Германии и США восстановить санкции не имеют законной силы.