Лукашенко: Путин подробно рассказал лидерам СНГ о договоренностях на Аляске

Российский лидер сообщил о предложениях США по Украине, заявил президент Белоруссии

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подробно рассказал главам государств - участников СНГ о достигнутых договоренностях на Аляске, ситуации до и после саммита РФ и США. Об этом сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

"Он подробно проинформировал, в том числе и об Аляске, о договоренностях, о ситуации до Аляски и после. Речь шла о предложениях самих США в свое время - и Путин это подтвердил - о предложениях по Украине", - сказал белорусский лидер на полях саммита Содружества. Видеозапись распространил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"[О предложениях] США, а не России", - подчеркнул Лукашенко.

Коснувшись соответствующего вопроса, глава республики выразил свое мнение об актуальности этого предложения.

"Оно всегда будет актуально. Если бы это было принято сегодня, сегодня прекратилась [бы] война. Если завтра - завтра", - добавил он.

Выступая на Совете глав государств СНГ, Путин заявил, что Россия положительно оценивает итоги саммита на Аляске и в соответствии с ними выстраивает работу по украинскому урегулированию.