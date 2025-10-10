Newsmax: США за $4,5 млрд расширят систему "Умная стена" на границе с Мексикой

Контракты предусматривают строительство 360 км заграждений и внедрение передовых технологий на территории протяженностью 640 км

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа заключила новые контракты на $4,5 млрд на расширение системы "Умная стена" вдоль юго-западной границы с Мексикой. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности и Таможенно-пограничная служба США в пресс-релизе для телеканала Newsmax.

Контракты, заключенные в период с 15 по 30 сентября, предусматривают строительство 360 км заграждений и внедрение передовых технологий на территории протяженностью 640 км. Это первые проекты, финансируемые в рамках пакета президента Трампа по финансированию границы One Big Beautiful Bill.

"Умная стена" сочетает в себе стальные и водные барьеры с патрульными дорогами, освещением, камерами и системами обнаружения. Для ускорения работ министр внутренней безопасности Кристи Ноэм издала распоряжения, снимающие регуляторные барьеры для строительства почти 65 км в Калифорнии и Нью-Мексико. Среди крупнейших проектов - контракт на $850 млн на строительство 67 км новой стены и модернизацию систем в Техасе, а также контракт на $606 млн - на 36 км новой вторичной стены в Аризоне.