Трамп усомнился в целесообразности встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Поводом стали новые шаги Китая, касающиеся добычи и переработки редкоземельных элементов

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность проведения планировавшейся личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Республике Корея.

"Я должен был встретиться с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС) через две недели на [саммите] АТЭС в Южной Корее. Однако теперь, кажется, нет повода делать это", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social. Он комментировал новые шаги Пекина, касающиеся добычи и переработки редкоземельных элементов.

Трамп лишь 7 октября подтвердил, что рассчитывает провести переговоры с Си Цзиньпином в Республике Корея в рамках саммита АТЭС, намеченного на конец октября - начало ноября. "У нас очень хорошие отношения в течение долгого времени", - сказал при этом глава администрации США. "Думаю, у нас дела с Китаем идут очень хорошо. Мне удается очень хорошо ладить с президентом Си Цзиньпином (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС)", - добавил тогда Трамп.