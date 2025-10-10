В Турции заявили, что продолжат принимать прямые переговоры по Украине

Глава Национальной разведывательной организации республики Ибрагим Калын напомнил, что делегации Москвы и Киева провели в Стамбуле три встречи

СТАМБУЛ, 10 октября. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, будет посредницей на прямых российско-украинских переговорах и продолжит предоставлять для этого стамбульскую площадку. Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации (МИТ) республики Ибрагим Калын в Стамбуле на международном конгрессе по разведывательным проблемам.

"Делегации России и Украины после продолжительного перерыва (с марта 2022 года - прим. ТАСС) провели за три месяца в Стамбуле три раунда прямых переговоров. Турция и в дальнейшем продолжит принимать эти встречи и выступать в роли посредника", - приводит высказывания главы разведки телеканал TRT Haber.

Россия и Украина с мая провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. По итогам двух первых раундов они договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных в формате "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей в июне передала Киеву сначала 6 060 тел украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что пауза возникла в конкретном взаимодействии с Киевом и случилось это не по вине Москвы.