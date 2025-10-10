КНДР на военном параде продемонстрировала ракеты, БПЛА и системы ПВО

В частности, в параде приняли участие расчеты военно-морских и военно-воздушных сил, стратегических войск, спецназа и морской пехоты

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Корейская народная армия (КНА) на масштабном военном параде, прошедшем в ознаменование 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, продемонстрировала успехи КНДР в области ракетостроения и беспилотной авиации, передает корреспондент ТАСС.

Парадным маршем по площади Ким Ир Сена прошли подразделения КНА, несущие службу на границе с Южной Кореей. В параде приняли участие в том числе расчеты военно-морских и военно-воздушных сил, стратегических войск, спецназа, морской пехоты, пограничных сил, войск связи и саперов.

Центральная площадь Пхеньяна приняла и парадный строй танковых и мотострелковых подразделений КНА, расчеты химвойск и войск ПВО. Парадным маршем прошли также расчеты медиков, курсантов военных училищ, правоохранительных структур и представителей народного ополчения.

Зрители парада не могли не отметить проехавшие по площади ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, системы ПВО.

Отдельно под марш на мотив песни "Служить России" по площади парадным строем под развевающимися государственными флагами РФ и КНДР прошла колонна одетых в полевую камуфлированную форму военнослужащих, оказывавших содействие ВС России в освобождении Курской области от украинских формирований.