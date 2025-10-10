На Украине отключились сервисы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Они недоступны из-за проблем с энергоснабжением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сервисы Национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) недоступны из-за проблем с энергоснабжением. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Нацкомиссии.

"Вниманию участников рынка! Цифровые сервисы комиссии временно недоступны в связи с отсутствием электроснабжения", - говорится в сообщении.

Ведомство обещает восстановить работу сервисов лишь в понедельник.

НКЦБФР - государственный коллегиальный орган, осуществляющий регулирование рынка капитала, регулируемых товарных рынков, рынка виртуальных активов и надзор за его участниками.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах зафиксированы в Киеве, столичном регионе, а также в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что повреждения получили объекты генерации. Она назвала возникшую ситуацию очень сложной.