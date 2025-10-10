Axios: Трамп планирует, что во время поездки в Египет состоится саммит по Газе

Источники портала сообщили, что президент США намерен посетить мероприятие

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует, что во время его поездки в Египет на следующей неделе в этой стране состоится встреча с участием лидеров ряда государств по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, "президент Трамп планирует провести саммит с участием мировых лидеров по Газе во время визита в Египет на следующей неделе". По словам источников, "ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, предположительно, участвовать не будет. Организацией встречи занимается президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Источники из числа должностных лиц США отметили, что "Трамп планирует посетить саммит". Встреча может состояться 13 или 14 октября в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее президент Египта заявил, что если в ходе ведущихся переговоров в Шарм-эш-Шейхе будет заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа, то на церемонии его подписания должен присутствовать американский лидер.

Трамп в среду сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам контактов в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить из тюрем большую группу палестинских заключенных.