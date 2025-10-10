КНР призывает США прекратить удары по венесуэльским судам в Карибском море

Китай решительно осудил односторонние и чрезмерные правоприменительные операции Соединенных Штатов

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Китай решительно осудил односторонние и чрезмерные правоприменительные операции США против венесуэльских судов в Карибском море, назвав их серьезным нарушением суверенитета и международного права. Об этом заявил постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Фу Цун на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

"Эти действия серьезно нарушают суверенитет, безопасность и законные права и интересы других стран, серьезно нарушают международное право и угрожают региональному миру и безопасности. Мы глубоко, глубоко обеспокоены этой ситуацией и будем внимательно следить за ее развитием, - сказал он. - Мы призываем США немедленно прекратить соответствующие действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Призываем их не использовать предлог борьбы с незаконным оборотом наркотиков для того, чтобы ставить под угрозу безопасность судоходства стран и свободу и права, которыми они пользуются в соответствии с международным правом".

КНР также призывает США не использовать предлог борьбы с наркокартелями для того, чтобы ставить под угрозу безопасность судоходства