В Газе заявили о возвращении около 250 тыс. человек после объявления перемирия

Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября в 12:00 мск

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 10 октября. /ТАСС/. Около 250 тыс. человек вернулись в город Газа после того, как режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу. Об этом сообщил представитель службы гражданской обороны палестинского анклава Махмуд Басаль.

"Сегодня после введения режима прекращения огня в город Газа вернулись примерно 250 тыс. человек", - сказал представитель ведомства, подконтрольного радикальному палестинскому движению. По его словам, еще около 200 тыс. палестинцев вернулись в северные районы анклава, которые израильская армия ранее объявила "крайне опасными" для гражданского населения.

9 октября представители Израиля и ХАМАС подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри сектора Газа.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября в 12:00 мск. Согласно заявлению израильской армии, ее воинские подразделения занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации.