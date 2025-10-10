Politico: Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну к середине октября

Граждане РФ не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку безопасности, передает издание

Редакция сайта ТАСС

Рига © Руслан Шамуков/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября, поскольку они не смогли подтвердить свое знание латышского языка и пройти обязательную проверку безопасности. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны Мадару Пуке.

В 2024 году Латвия ужесточила иммиграционные правила для граждан России, желающих остаться в стране. Поправки обязывают подать заявление на получение статуса постоянного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне А2, а также пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года.

Как пишет газета, изменения затронули порядка 30 тыс. граждан России. Около 2,6 тыс. человек добровольно покинули Латвию после вступления поправок в силу.

841 человек не представил в срок необходимые документы. По словам Пуке, после 13 октября их пребывание в стране становится незаконным.