Депутат Рады заявил, что семь млн украинских пенсионеров живут в бедности

По словам Даниила Гетманцева, соотношение средней зарплаты к пенсии должно составлять не менее 40%, как в странах ЕС, а на Украине этот показатель менее 30%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 10 млн пенсионеров проживают на Украине, из них 7 млн живут за чертой бедности. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"На самом деле, у нас более 10 млн пенсионеров. Из них 7 млн [живут] за чертой бедности", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По словам парламентария, это касается в меньшей степени тех, кто получал зарплату "в конвертах". В то же время это в большинстве случаев связано с моментом, когда гражданин выходит на пенсию, отметил он. "Чем ты позднее выходишь на пенсию, тем у тебя пенсия больше", - подчеркнул глава комитета украинского парламента.

Гетманцев сказал, что соотношение средней зарплаты к пенсии должно составлять не менее 40%, как в странах ЕС, а на Украине этот показатель менее 30%.

На Украине наблюдается рост числа людей, находящихся у черты крайней бедности. По данным Института демографии и социальных исследований Украины, число жителей, доходы которых оцениваются как уровень крайней бедности, выросло с 1,3% в 2021 году до 9% в 2023-м. Общий же уровень бедности в стране вырос с 20,6% в 2021 году до 35,5% в 2023-м. Официальный прожиточный минимум в 2024 году составил 2 920 гривен (около $70). Согласно исследованию украинского Центра экономических стратегий, в июне более 25% украинцев экономили на еде, что свидетельствует о росте уровня бедности в стране.