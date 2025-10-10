Венесуэла призвала СБ ООН признать наличие угрозы миру из-за действий США

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Венесуэла считает, что Совет Безопасности ООН должен признать наличие угрозы миру и безопасности в связи с действиями США в Карибском море. Об этом заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

"Мы предлагаем Совету Безопасности три меры. Во-первых, Совет должен признать наличие угрозы международному миру и безопасности в связи с военной эскалацией Соединенных Штатов в Карибском море. Во-вторых, Совет должен принять необходимые меры, которые позволят избежать дальнейшего ухудшения ситуации. В-третьих, Совет Безопасности должен принять резолюцию, согласно которой, все его члены, включая США, обяжутся уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Боливарианской республики", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.