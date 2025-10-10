Al Hadath: международные силы развернут в секторе Газа 12 октября

Иностранные силы будут контролировать соблюдение режима прекращения огня, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 10 октября. /ТАСС/. Международные силы будут развернуты в секторе Газа для контроля над соблюдением режима прекращения огня 12 октября. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, эти силы, в состав которых войдут американские военные, "будут контролировать соблюдение режима прекращения огня". Он подчеркнул, что "прибытие американских войск в Газу состоится в воскресенье утром".

Чиновник также отметил, что миссией международных сил по стабилизации в Газе станет "создание центра гражданско-военной координации, в чьи задачи будет входить организация доставки гуманитарной помощи, оперативные вопросы и оказание поддержки в обеспечении безопасности". По его словам, в этом центре будут задействованы представители всех стран, составляющих международные стабилизационные силы, а также сотрудники неправительственных организаций. Планируется, что центр будет содействовать "переходу к гражданскому управлению" в палестинском анклаве.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.