Постпред Венесуэлы: в Карибском море "разгуливает убийца"

Он ищет предлоги для развязывания конфликта, заявил Самуэль Монкада, обвинив США во внесудебных казнях

Редакция сайта ТАСС

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обвинил США во внесудебных казнях и заявил, что в Карибском море "разгуливает убийца", который ищет предлоги для развязывания конфликта. С такими заявлениями он выступил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН.

"Правительство Соединенных Штатов признало, что в тысячах километров от собственных берегов оно разбомбило четыре небольших судна в Карибском море, убив 21 безоружного гражданского жителя. Правительство Соединенных Штатов скрывает свои преступления под видом самообороны. Это не самооборона. Это внесудебные казни. В Карибском море разгуливает убийца, который ищет предлоги для создания конфликта", - сказал он.

По словам дипломата, США - единственное правительство, которое провозглашает принцип "сначала стреляй, потом проверяй". "Правда в том, что правительство Соединенных Штатов, как подтвердили международные СМИ, уже издало секретный приказ, разрешающий применение военной силы на иностранной территории под предлогом ложной войны с наркотрафиком. Все указывает на новый час агрессии в нашем регионе", - добавил он.