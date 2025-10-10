Постпред Венесуэлы: конфликт с США сфабрикован из-за "нефтяной зависимости"

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что конфликта между его страной и США не существует, он сфабрикован Вашингтоном из-за "опасной зависимости" от нефти. Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН.

"Конфликт не существует. Он сфабрикован Соединенными Штатами. И причина в следующем: <...> существует другая опасная зависимость, о которой здесь умалчивают. Это зависимость от нефти. Соединенные Штаты отчаянно пытаются контролировать все источники нефти в мире и считают, что венесуэльская нефть принадлежит им", - сказал Монкада.

По его словам, эта "отчаянная зависимость" заставляет США нарушать все нормы международного права, как это уже было в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане. "Если бы у Венесуэлы не было нефти, неминуемой военной угрозы не существовало бы", - подчеркнул дипломат.

Монкада заявил, что план США ясен: свергнуть законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы "установить марионеточный режим" и превратить страну колонию. "Не предъявляя никаких доказательств, правительство Соединенных Штатов назначает себя и судьей, и палачом против целого народа. Однако международное право также распространяется и на Соединенные Штаты", - заключил он.