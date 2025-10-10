Постпред Венесуэлы: Каракас полагается на собственные силы для защиты территории

Южноамериканская республика благодарна всем, кто выражает солидарность, но не будет опираться на кого-либо в вопросе безопасности, заявил Самуэль Монкада

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Венесуэла защищает свою территорию при помощи собственных вооруженных сил и не полагается на кого-либо еще. Об этом заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

"Территорию Венесуэлы защищают венесуэльцы. <...> Мы благодарны всем, кто выражает солидарность с нами, но мы ни на кого не полагаемся, когда речь идет о защите нашей территории. Мы защищаем себя сами", - сказал он журналистам.