Постпред Венесуэлы заявил, что США хотят превратить республику в колонию

Самуэль Монкада подчеркнул, что действия Соединенных Штатов не будут связаны с наркотиками, а предполагают вторжение

Редакция сайта ТАСС

ООН, 11 октября. /ТАСС/. США хотят сделать из Венесуэлы колонию и могут предпринять действия для этого уже в 2025 году. Об этом заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

"Мы полагаем, они думают о том, чтобы предпринять что-нибудь уже в этом году. <...> Но это никак не связано с наркотиками. Они собираются устроить вторжение. Они хотят отобрать нашу страну и превратить ее в колонию", - сказал венесуэльский дипломат журналистам.