Трамп: США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР

В стране также примут меры контроля экспорта

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам Трампа, "только что стало известно, что Китай занял исключительно агрессивную позицию", сообщив о том, что с 1 ноября "введет меры экспортного контроля на практически всю производимую им продукцию". По мнению главы американской администрации, это является частью "разработанного годы тому назад плана".

США, по словам Трампа, в ответ на это с 1 ноября или ранее, в зависимости от действий Пекина, "увеличат на 100% любые действующие в отношении Китая пошлины", а также "введут меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение".