WAM: ОАЭ потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для сектора Газа

Страна направила в палестинский анклав более 8 тыс. грузовиков с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости

ДУБАЙ, 11 октября. /ТАСС/. ОАЭ за два года конфликта в секторе Газа потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для палестинского анклава. Об этом, как сообщает эмиратское информационное агентство WAM, заявила государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими на встрече представителей европейских и арабских стран в Париже.

По ее словам, ОАЭ направили в сектор Газа более 8 тыс. грузовиков с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости. Эмиратские власти также организовали лечение для 75 тыс. палестинцев и обеспечили работу шести станций по опреснению воды.

Министр подчеркнула, что ОАЭ намерены расширить гуманитарные программы на территории палестинского анклава. В частности, планируется строительство дополнительных водопроводных линий, увеличение числа пунктов распределения помощи, а также расширение сети пекарен и общественных кухонь, которые смогут предоставлять палестинцам до 25 тыс. тонн продовольствия в месяц.