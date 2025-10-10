В Румынии опровергли сообщение Reuters об импорте страной энергии из России

Министр энергетики республики Богдан Иван напомнил о строгом наказании за нарушение европейского санкционного режима

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 11 октября. /ТАСС/. Министр энергетики Румынии Богдан Иван выступил с опровержением материала агентства Reuters, в котором говорилось, что Румыния, наряду с рядом других стран - участниц ЕС, увеличила импорт энергоносителей из РФ, вопреки европейским санкциям.

"Сегодня агентство Reuters опубликовало статью, которая содержит ошибочную информацию, утверждая, что Румыния увеличила стоимость импорта энергоносителей из РФ на 57%, - написал министр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Из-за этого мы потребовали права на реплику и обновления сообщения информационным агентством. Румыния не импортировала нефть из РФ с 5 декабря 2022 года и нефтепродукты с 5 февраля 2023 года. Румыния не будет импортировать и в будущем нефтепродукты или нефть из РФ и полностью уважает все санкции, принятые на уровне ЕС".

Министр напомнил, что нарушение санкционного режима, установленного на европейском уровне, является в Румынии правонарушением и наказывается тюремным заключением сроком до 5 лет, а при отягчающих обстоятельствах до 12 лет.

"Согласно анализу, опубликованному в пятницу агентством Reuters, европейские страны, включая Румынию, входят в число самых горячих сторонников Украины в конфликте с Россией, - комментирует агентство Аджерпрес, - несмотря на это, многие европейские страны увеличили импорт российских энергоносителей, который приносит миллиарды евро военной экономике Москвы".

Страны ЕС сократили зависимость от России, которая была прежде для них главным поставщиком энергоносителей, примерно на 90% с 2022 года, отмечает агентство. Несмотря на это, за первые восемь месяцев года они импортировали российских энергоносителей на сумму более 11 млрд евро, согласно анализу Reuters, проведенному на основе данных Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) - независимой исследовательской организации с штаб-квартирой в Хельсинки.