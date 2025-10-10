Член Конгресса США хочет возглавить делегацию для встречи с законодателями РФ

Республиканка от штата Флорида Анна Паулина Луна не уточнила, когда пройдет этот диалог

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) заявила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ.

"Я также с нетерпением жду возможности возглавить делегацию Конгресса для встречи с членами Федерального собрания РФ", - написала она 10 октября в X. Луна не уточнила, когда планируется провести эту встречу.

Законодатель выразила уверенность в том, что президент США Дональд Трамп настроен на урегулирование конфликта на Украине и нормализацию связей с Россией. "Сейчас не холодная война. Президент США хочет мира, и я на 100% его поддерживаю. Те, кто действует в тени, пытаясь подорвать эти переговоры о мире, не победят", - добавила она.

Луна отметила, что после того, как ранее на этой неделе она объявила о планируемой встрече со спецпредставителем президента РФ, генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым, она увидела "всплеск оскорбительных комментариев" в X в ее адрес. Эти сообщения, по мнению законодателя, публикуют боты.

Луна отметила, что она, "как и другие члены [Конгресса], заинтересованные в поддержании мира между США, Россией", а также урегулировании конфликта на Украине, не поддастся влиянию тех, кто желает продолжения боевых действий. Эти люди, по словам Луны, "хотят прекращения контактов" между РФ и США "для продолжения войны".