Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином

Президент США при этом не уверен, состоится ли диалог с председателем КНР

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не отказывался от встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее на предстоящем саммите АТЭС, но не уверен, состоится ли она.

"Нет, я ее не отменил. Но я не знаю, будет ли она. Но все равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем ее [встречу] провести", - сказал американский лидер 10 октября журналистам в Белом доме. Он отвечал на вопрос о том, отменена ли упомянутая встреча.

"Они поразили мир этим. Люди не будут этого делать. Это шокирует", - добавил президент США, говоря о новых мерах Пекина, касающихся добычи редкоземельных элементов. "Совершенно неожиданно они представили всю эту концепцию по экспорту и импорту. И никто ничего не знал об этом", - подчеркнул Трамп.

Правительство Китая ранее распространило экспортный контроль на ряд категорий оборудования и сырья, используемых для добычи редкоземельных элементов. Документ соответствующего содержания опубликовало Минкоммерции КНР.

Трамп ранее 10 октября поставил под сомнение целесообразность проведения планировавшейся личной встречи с Си Цзиньпином. Глава Белого дома отметил, что в свете упомянутых мер Пекина "теперь, кажется, нет повода" ее проводить.

Трамп лишь 7 октября подтвердил, что рассчитывает провести переговоры с Си Цзиньпином в Республике Корея в рамках саммита АТЭС, намеченного на конец октября - начало ноября.