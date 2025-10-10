КНДР представила на параде новую ракету "Хвасон-20"

Межконтинентальная баллистическая ракета является "самым мощным образцом ядерного оружия" республики, пишет ЦТАК

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Власти КНДР на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи представили новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", назвав ее "самым мощным образцом ядерного оружия" страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Когда на площади появилась межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-20" - самая сильная ядерная стратегическая система КНДР, ликование зрителей достигло максимума", - информирует ЦТАК. На параде присутствовал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В начале сентября ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с результатами испытаний новейшего твердотопливного двигателя, который планируется использовать для межконтинентальных баллистических ракет следующего поколения "Хвасон-20".