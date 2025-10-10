Подразделения, сражавшиеся в Курской области, приняли участие в параде в КНДР

Отряды заграничных операций прошли перед трибунами на параде в честь 80-летия Трудовой партии Кореи

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Представители подразделений Корейской народной армии, участвовавших в сражениях в Курской области, приняли участие в параде в Пхеньяне по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Во время смотров перед трибунами прошли колонны непобедимых отрядов заграничных операций, которые показали несгибаемый корейский характер и написали новую страницу в истории Корейской народной армии своей боевой доблестью и заслугами при защите чести и достоинства отечества", - информировало агентство.

Ранее об этом рассказал журналистам председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который присутствовал на параде. 10 октября в Пхеньяне прошел парад по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи.