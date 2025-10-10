Ким Чен Ын отметил боевой дух корейских участников боев в Курской области

Героический настрой показывает идейную и духовную полноту армии страны, отметил северокорейский лидер

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время парада по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи отметил героизм подразделений Корейской народной армии, принявших участие в освобождении Курской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Героический боевой дух, проявленный нашими революционными вооруженными силами на поле боя за рубежом в борьбе за международную справедливость и подлинный мир, и достигнутые победы исчерпывающим образом демонстрируют идейную и духовную полноту нашей армии, взращенную в соответствии с мыслью и волей партии", - заявил Ким Чен Ын.

"Пользуясь этим случаем, я заверяю, что и впредь наша партия и правительство республики вместе с могучими революционными вооруженными силами будут выполнять свою обязанность в совместной борьбе прогрессивных людей против несправедливости и гегемонии", - добавил лидер КНДР.

"Да здравствует героическая Корейская Народная Армия, безгранично преданная нашей партии!" - закончил свою речь Ким Чен Ын. На параде присутствовал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.