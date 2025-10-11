ЦТАК: Ким Чен Ын попросил Медведева передать привет Путину

Лидер КНДР также попросил передать привет "братскому российскому народу"

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын попросил председателя "Единой России", заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева передать привет президенту РФ Владимиру Путину и братскому российскому народу. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Встреча Медведева и Ким Чен Ына состоялась в Пхеньяне во время празднования 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) 10 октября. "Товарищ Ким Чен Ын попросил передать теплый привет уважаемому президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, руководству и членам партии "Единая Россия", братскому российскому народу", - информирует агентство. Лидер КНДР пожелал "Единой России" еще "больших успехов при защите суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства, при строительстве сильной России".

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын сказал, что визит делегации "Единой России" в Пхеньян показывает "поддержку и солидарность российского народа со справедливым делом ТПК". По его словам, эта поездка поспособствует "дальнейшему динамичному расширению и развитию двусторонних отношений".

10 октября на центральной площади Пхеньяна состоялся парад в честь 80-летия Трудовой партии Кореи. На мероприятии присутствовал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.