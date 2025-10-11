Ким Чен Ын выступил за расширение контактов с "Единой Россией"

Об этом председатель государственных дел КНДР заявил после встречи с председателем партии Дмитрием Медведевым

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Александр Сафронов/ Пресс-служба администрации Приморского края/ ТАСС

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выступил за активизацию контактов между Трудовой партией Кореи (ТПК) и "Единой Россией". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

10 октября Ким Чен Ын, который занимает пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи, встретился с председателем "Единой России", заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. "Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул роль правящих партий в укреплении политического сотрудничества между двумя странами и в создании полезной для развития двусторонних отношений политической обстановки", - информирует агентство.

"[Ким Чен Ын] выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества и продолжение тесных многосторонних контактов и обменов между двумя партиями в целях достижения совместных целей при защите государственных интересов и на благо народов двух стран", - сообщает ЦТАК.

"В ходе беседы обсуждены перспективные планы по дальнейшей активизации контактов и сотрудничества между ТПК и партией "Единая Россия", состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, включая международную и региональную обстановку", - добавляет агентство.

10 октября в КНДР отмечалось 80-летие правящей Трудовой партии Кореи. В честь этого события в столице на Площади имени Ким Ир Сена состоялся парад, на котором присутствовал Медведев.