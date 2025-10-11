КНДР на параде в Пхеньяне показала ракетные комплексы, танки и гаубицы

В смотрах участвовали все рода войск

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Колонна основных боевых танков "Чхонма-20", самоходные артиллерийские установки, гиперзвуковые ракеты и стратегические комплексы ядерных сил прошли по Площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи 10 октября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В смотрах приняли участие все виды и рода войск вооруженных сил КНДР, а также последние образцы современного вооружения. Парад начался с выступления оркестра, лидер КНДР Ким Чен Ын обошел строй почетного караула и знаменосцев, в руках которых были стяги ключевых подразделений Корейской народной армии. Состоялся артиллерийский салют из 21 залпа.

Перед трибунами прошла колонна войск стратегического назначения, которым вверен, как указывает ЦТАК, "ядерный меч-кладенец", а также колонна подразделений сил специального назначения. В торжественном мероприятии приняли участие представители "горнострелковых войск, предназначенных для действий в тылу врага". ЦТАК сравнивает их с "кинжалом для удара в сердце противника". По главной площади КНДР прошла колонна "подразделений зарубежных операций", помогавших ВС РФ при освобождении Курской области.

"Вслед за колонной основных боевых танков "Чхонма-20", обладающих мощной ударной силой и надежной системой защиты, по площади прошла колонна самоходных гаубиц калибра 155 мм, которые показывают могущество артиллерии - первого среди [остальных] родов войск нашей армии", - рассказывает о параде ЦТАК. 10 октября зрители также могли увидеть единственные в мире реактивные системы залпового огня с 600-мм ракетами, которые агентство назвало образцом "передового вооружения чучхейской Кореи".

"[Во время парада по площади] прошли колонны ракет с гиперзвуковой планирующей боевой частью и комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности", - отмечает ЦТАК. Ликование зрителей достигло пика, когда перед ними предстала колонна межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-20" - "самого мощного стратегического комплекса ядерных сил", отмечает ЦТАК.

В начале парада прошла символическая колонна Седьмого партизанского полка О Чун Хыба времен антияпонской борьбы. Участники колонны шли с портретами ветеранов.