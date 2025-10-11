США введут рестрикции против стран, поддержавших экологическую инициативу ИМО

В Вашингтоне назвали инициативу по снижению выбросов "первым глобальным налогом ООН на углерод", следует из совместного заявления госсекретаря Марка Рубио, министра транспорта Шона Даффи и министра энергетики США Криса Райта

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. США готовятся применить ограничительные меры в отношении стран, которые поддержат инициативу Международной морской организации (ИМО) ООН по снижению выбросов углерода. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио, министра энергетики Криса Райта и министра транспорта Шона Даффи, распространенном 10 октября пресс-службой Госдепартамента.

Из документа следует, что инициативу ИМО по снижению выбросов Net-Zero Framework (NZF) в Вашингтоне считают фактически "первым глобальным налогом ООН на углерод". "Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что США не примут ни одного международного соглашения в сфере защиты окружающей среды, которое неправомерно или несправедливо возлагает бремя на Соединенные Штаты или наносит ущерб интересам американцев", - говорится в заявлении.

В администрации США подчеркнули, что Вашингтон "отвергает это предложение", голосование по которому может состояться в конце октября, и считает, что "экономические последствия этой меры могут быть катастрофическими", включая повышение вплоть до 10% стоимости морских перевозок.

В связи с этим США рассчитывают ввести рестрикции в отношении стран, которые поддержат эту инициативу. В частности, Вашингтон планирует проводить расследования, которые грозят мерами противодействия "антиконкурентным практикам этих государств", вводить запрет на заход в американские порты или дополнительные сборы для судов, зарегистрированных в этих странах, а также вводить визовые ограничения для членов экипажей. Кроме того, рассматривается возможность применения штрафных санкций к связанным со сжиженным природным газом судов, терминалов и инфраструктуры, задействованных в выполнении контрактов правительства США. Вместе с тем администрация США угрожает санкциями в отношении чиновников, поддерживающих "климатическую повестку, продвигаемую активистами".