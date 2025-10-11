Хегсет объявил о создании отряда по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки

Решение об этом приняли на фоне обвинений в адрес Венесуэлы о недостаточных мерах против контрабанды психотропных веществ

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании спецподразделения Южного командования США (SOUTHCOM) по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки на фоне обвинений в адрес Венесуэлы о недостаточной борьбе с контрабандой психотропных веществ.

"По поручению президента [США Дональда Трампа] Военное министерство создает новое объединенное спецподразделение SOUTHCOM в зоне его ответственности в борьбе с наркокартелями", - написал глава Пентагона в X.

За последнее время ВМС США уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями.