ЦТАК: Ким Чен Ын выступил за укрепление союза с Россией

Визит Дмитрия Медведева в Пхеньян генеральный секретарь Трудовой партии Кореи нащвал символов солидарности России "со справедливым делом Трудовой партии Кореи"

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с заместителем председателя Совбеза РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым выступил за дальнейшее развитие союзнических отношений с Москвой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Переговоры Медведева и генерального секретаря Трудовой партии Кореи прошли 10 октября. Ким Чен Ын приветствовал визит Медведева в Пхеньян как символ твердой поддержки и солидарности народа России "со справедливым делом Трудовой партии Кореи". "Он сказал, что визит послужит важным моментом для дальнейшего динамичного расширения и развития корейско-российских отношений, поднявшихся на новый уровень, в мощное, всестороннее стратегическое партнерство и союз", - информирует ЦТАК.

В ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое включает пункт об оказании военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон.

Во время парада в честь 80-летия Трудовой партии Кореи Дмитрий Медведев был одним из ключевых гостей, появившихся на трибуне вместе с председателем государственных дел КНДР. На фотографии ЦТАК рядом с Ким Чен Ыном также стояли премьер Госсовета КНР Ли Цян (по правую руку от Ким Чен Ына) и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам (по левую руку Ким Чен Ына).