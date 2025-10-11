NYT отказалась следовать новой политике Пентагона по СМИ
НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Журналисты американской газеты The New York Times (NYT) не подпишут соглашение о новых правилах аккредитации СМИ в Военном министерстве США.
Отказ, как заявил глава вашингтонского бюро издания Ричард Стивенсон, вызван "угрозой [новой политики Пентагона по прессе] наказания для журналистов, собирающих обычные сведения для новостей, что закреплено в первой поправке к Конституции США [о свободе слова]".
По его словам, у общественности есть право знать, чем занимается оборонное ведомство, которое ежегодно обходится налогоплательщикам примерно в $1 трлн.
10 октября NYT назвала действия главы Пентагона Пита Хегсета "беспрецедентно враждебными" по отношению к СМИ, поскольку, по данным газеты, под руководством Хегсета Пентагон лишил крупные национальные СМИ рабочих мест, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт.