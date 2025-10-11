NYT отказалась следовать новой политике Пентагона по СМИ

Военное ведомство угрожает наказанием для журналистов, собирающих обычные сведения для новостей, на что они имеют право по Конституции США, пояснил глава вашингтонского бюро издания Ричард Стивенсон

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Журналисты американской газеты The New York Times (NYT) не подпишут соглашение о новых правилах аккредитации СМИ в Военном министерстве США.

Отказ, как заявил глава вашингтонского бюро издания Ричард Стивенсон, вызван "угрозой [новой политики Пентагона по прессе] наказания для журналистов, собирающих обычные сведения для новостей, что закреплено в первой поправке к Конституции США [о свободе слова]".

По его словам, у общественности есть право знать, чем занимается оборонное ведомство, которое ежегодно обходится налогоплательщикам примерно в $1 трлн.

10 октября NYT назвала действия главы Пентагона Пита Хегсета "беспрецедентно враждебными" по отношению к СМИ, поскольку, по данным газеты, под руководством Хегсета Пентагон лишил крупные национальные СМИ рабочих мест, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт.