На Украине в 2025 году зафиксировали более 2 тыс. попыток вывоза военнообязанных

Цена бегства из страны может достигать $10-15 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Количество выявленных попыток на Украине незаконно переправить военнообязанных мужчин за границу в январе-сентябре 2025 года составило 2 193. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основании данных Национальной полиции Украины.

Обвинения были предъявлены по 1 318 эпизодам незаконной переправки украинских мужчин за рубеж.

Согласно данным Государственного бюро расследований Украины, цена бегства из страны составляет $3-5 тыс., если военнообязанный просто покупает подложные документы для выезда из страны, до $10-15 тыс. в случаях, когда "клиенту" предоставляется полное сопровождение на всех этапах бегства, начиная в случае необходимости с вывоза с территории военной части.

В статистике отражена информация лишь о тех случаях, о которых стало известно правоохранительным органам в результате задержания пытавшихся пересечь границу групп или обнаружения тел погибших при таких попытках.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.