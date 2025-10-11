Лидер КНДР заявил о поддержке России в украинском вопросе

Ким Чен Ын также назвал президента РФ Владимира Путина "своим самым близким другом"

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. КНДР поддерживает власти и народ России в их стремлении устранить первопричины украинского кризиса. Об этом заявил председатель государственных дел Ким Чен Ын в ходе переговоров с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Читайте также

Стратегическое партнерство и отпор санкциям. Итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына

"Всегда быть рядом с Москвой - это незыблемый выбор правительства нашей республики. По поводу украинского вопроса: позиция КНДР, как союзника России, остается ясной и последовательной", - сказал Ким Чен Ын. Кадры переговоров, состоявшихся 10 октября в Пхеньяне, опубликованы 11 октября на странице Медведева во "ВКонтакте".

"Мы в соответствии с духом договора [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве] будем всегда поддерживать позицию правительства и народа России, которые стремятся устранить первопричины украинского кризиса, а также защитить суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность", - добавил лидер КНДР. Ким Чен Ын также назвал президента РФ Владимира Путина "своим самым близким другом".

В ответ Медведев сказал, что Москва считает исключительно важной позицию Пхеньяна по поддержке СВО.

В ходе визита Путина в Пхеньян в июне 2024 года РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое включает пункт об оказании военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон.