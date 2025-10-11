При атаке израильских ВВС на южные районы Ливана погиб один человек

Ранения получили не менее семи человек

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 11 октября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли ранним утром серию ударов по югу Ливана, в результате погиб по меньшей мере один мирный житель, говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Один человек убит и еще не менее семи получили ранения во время атаки израильских самолетов на районы Мсейлих и Наджария, - указывается в тексте. - Спасательная операция продолжается и число пострадавших может возрасти".

По сведениям новостного портала Lebanon 24, израильские ВВС атаковали предполагаемые военные объекты шиитской организации "Хезболлах". Было нанесено не менее 12 ракетных ударов по наземным целям, местные власти сообщили о значительном материальном ущербе.

Президент Ливана Джозеф Аун осудил новую агрессивную акцию со стороны Израиля, которая, по его словам, не имеет никаких оправданий. "Это нападение было совершено после вступления в силу соглашения о прекращении войны в секторе Газа, - указал политик, - Мы рассматриваем действия Израиля как вызов международному сообществу".

По данным МВД республики, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 253 человека и еще 688 получили ранения.