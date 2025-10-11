ТАСС: хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море

Лидер йеменского движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси заявил, что решение действительно, пока израильская сторона соблюдает соглашение о перемирии в Газе

Редакция сайта ТАСС

© European Union's Operation Aspides via AP

ДУБАЙ, 11 октября. /ТАСС/. Лидер йеменского движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщил источник в движении.

"Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев", - сказал он.

По его словам, хуситы готовы возобновить атаки, если Израиль будет нарушать условия соглашения о прекращении огня, в том числе касающиеся освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

Действия хуситов

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали более 100 судов в Красном море и Аденском заливе.

Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в секторе Газа в середине января 2025 года, однако вслед за срывом перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.