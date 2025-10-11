Daily Express: западное оружие на Украине бессильно против российских ракет

Это признают киевские чиновники

© IMAGO/ IlluPics via Reuters Connect

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Системы вооружений, поставляемые Украине западными странами, не справляются с российскими ракетами. Об этом сообщила газета Daily Express.

По сведениям издания, чиновники в Киеве "признают, что западные вооружения бессильны против «меняющих правила игры» российских ракет". Отмечается, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot не справляются со снарядами ВС РФ, поскольку ракеты "ведут себя нетипично в конечной фазе".