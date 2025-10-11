Дания выделяет $330 млн на создание систем для борьбы с БПЛА

Всего в период с 2025 по 2033 годы на резервы и новые инициативы будет потрачено $590 млн

СТОКГОЛЬМ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Дании выделило 2,1 млрд крон ($330 млн) на создание ресурсов для отслеживания и борьбы с дронами. Решение принято на основе предложения главнокомандующего ВС королевства, сообщается в пресс-релизе военного ведомства.

Всего в период с 2025 по 2033 годы на резервы и новые инициативы будет потрачено 3,8 млрд крон ($590 млн). В пресс-релизе говорится, что на фоне текущей ситуации в области безопасности главнокомандующий ВС рекомендовал приобретать средства противодействия беспилотникам и систему поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта.

"Инциденты с беспилотниками, произошедшие в последние недели, обусловили возросшую потребность Вооруженных сил Дании в укреплении своих возможностей по борьбе с БПЛА. Поэтому я рад, что Дания выделяет средства на приобретение значительных ресурсов, которые укрепят ее возможности по борьбе с дронами. Эти приобретения подчеркивают, что Дания укрепляет свои усилия по борьбе с этим типом гибридной угрозы", - заявил министр обороны Труэльс Лунд Поульсен.

В конце сентября в Дании сообщалось о неопознанных дронах у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп, авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, над несколькими гражданскими аэропортами. В связи с проведением саммита ЕС воздушное пространство королевства было закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября, а США, Великобритания, Финляндия и Польша направили Дании средства борьбы с БПЛА, Германия - около 40 военнослужащих для мониторинга, обнаружения и защиты Копенгагена от дронов, Франция - военный вертолет Fennec и группу из 35 специалистов. Швеция одолжила систему по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, НАТО - средства борьбы с беспилотниками.