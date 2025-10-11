ERR: Эстония перекрыла дорогу, частично проходящую через Псковскую область

Департамент полиции и погранохраны страны заявил, что решение приняли из-за якобы имевшей место "повышенной активности" российских пограничников

ВИЛЬНЮС, 11 октября. /ТАСС/. Эстония 10 октября закрыла со своей стороны выезды на "носок" Саатсеского сапога - короткий участок шоссе Вярска - Саатсе, пересекающий российскую Псковскую область, которая в этом месте вдается вглубь территории прибалтийской республики. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии заявил, что решил ограничить движение по участку трассы из-за якобы имевшей место "повышенной активности" российских пограничников на территории РФ.

Эстонская автодорога Вярска - Саатсе была построена в советское время. Она дважды проходит по территории РФ. Длина одного участка составляет 30 м, а другой участок, выезды на который и перекрыла со своей стороны Эстония, протянулся на 1 км. Автомобилистам до этого был разрешен проезд по этим участкам без остановок. На трассе отсутствует пешеходное движение.