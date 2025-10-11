Бельгия после 13 октября сможет отослать F-16 Киеву

Брюссель в эту дату получит первые четыре самолета F-35

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Бельгия получит 13 октября заказанные у США в 2018 году первые четыре самолета F-35, что позволит ей начать передавать свои снимаемые с вооружения F-16 Киеву. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Soir по итогам поездки в составе миссии представителей крупного бельгийского бизнеса в США.

"Первые четыре F-35 прибудут на авиабазу Флоренн (в районе города Филиппвилль на юге Бельгии - прим. ТАСС) в понедельник", - заявил Франкен.

Ранее он и его предшественница на этом посту Людивин Дедондер неоднократно заявляли, что поставки старых бельгийских истребителей F-16 киевскому режиму начнутся сразу после того, как королевство начнет получать F-35 им на замену.

В 2018 году Бельгия заказала 35 самолетов F-35, сейчас королевство намерено увеличить этот заказ до 45 в рамках планов ЕС и НАТО по подготовке к военному противостоянию с Россией.

На вооружении Бельгии с 70-х годов прошлого века находились около 160 истребителей F-16. Министерство обороны королевства не публикует данные о реальной боеспособности этих машин, однако, по имеющимся экспертным оценкам, в настоящее время исправны свыше 40 F-16. Эти самолеты, в частности, принимали активное участие в военной операции НАТО против Ливии в 2011 году.