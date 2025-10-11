Министр обороны Бельгии хочет потратить €34 млрд на подготовку к войне

Тео Франкен подчеркнул, что приоритетом для использования этих денег станет создание крупных запасов боеприпасов взамен переданных Украине

Министр обороны Бельгии Тео Франкен © Omar Havana/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Тео Франкен хочет потратить €34 млрд на подготовку королевства к военному конфликту, но не знает, где страна найдет эти деньги. Об этом он заявил в интервью бельгийской газете Le Soir.

"Я не знаю, где взять эти деньги, это вопрос к вице-премьеру [и министру финансов] Яну Жамбону. Я здесь [в правительстве], чтобы их потратить", - объявил Франкен.

План дополнительных военных расходов в €34 млрд рассчитан на период до 2030 года при том, что ВВП Бельгии в 2024 году составил €610 млрд, а дефицит госбюджета уже достиг в минувшем году 4,5%.

Франкен подчеркнул, что приоритетом для использования этих денег станет создание крупных запасов боеприпасов взамен переданных Украине. "Вы же не хотите, чтобы, когда начнется военный конфликт, нам пришлось кидаться камнями", - ответил он на вопросы газеты.

Министр также активно защищал свой план начала так называемого добровольного призыва в бельгийскую армию, запустить который он намерен с рассылки писем всем гражданам Бельгии обоего пола, которым исполнилось 17 лет, с предложением отслужить несколько лет в армии. Франкен подчеркнул, что рассматривает эти письма не только как "приглашение в армию", но и как способ начать менять мировоззрение бельгийской молодежи, объясняя им, что мир изменился и военная служба теперь - это реальный и востребованный вариант карьеры и жизненного пути.

Франкен является членом праворадикальной партии "Новый фламандский альянс" (NVA), в которую также входит премьер-министр королевства и бывший бургомистр Антверпена Барт Де Вевер. Партия и персонально Франкен и Де Вевер набрали высокую популярность в нидерландскоязычной части Бельгии - Фландрии, выступая с лозунгами о фламандской независимости от Бельгии и с призывами к ограничению миграции. После прихода к власти в начале этого года оба эти лозунга перестали использоваться. Теперь правые из NVA выступают главной движущей силой милитаризации Бельгии и ее подготовки к военному противостоянию с Россией в рамках планов Евросоюза и НАТО.