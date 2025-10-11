Депутат Рады Безуглая: у Ермака конфликты с Будановым и Федоровым

У главы офиса Владимира Зеленского довольно сложный характер, заявила Марьяна Безуглая

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет конфликты с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и вице-премьером страны Михаилом Федоровым. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"У Андрея Борисовича (Ермака - прим. ТАСС) довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать [Кирилла] Буданова и Михаила Федорова", - сказала она в интервью украинской журналистке Юлии Забелиной. Видео опубликовано в YouTube-канале журналистки.

Ермак был назначен на пост главы офиса Зеленского в феврале 2020 года. В апреле этого года британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой говорилось, что на Украине происходит монополизация власти в руках неизбранных чиновников, а все существовавшие сдерживающие факторы устраняются под предлогом военного времени. Среди таких чиновников издание называло Ермака, замглавы офиса Олега Татарова, помощника Зеленского Дмитрия Литвина.