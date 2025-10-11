Британия и США провели воздушную операцию у границ РФ на фоне инцидентов с БПЛА

Операция прошла 9 октября

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Tsafrir Abayov

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Великобритания вместе с США и другими государствами - членами НАТО провела 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства НАТО вблизи границ РФ с применением боевой авиации на фоне инцидентов с беспилотниками в Польше и других странах. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

"Это была содержательная совместная миссия вместе с нашими американскими и натовскими союзниками", - сказал глава ведомства, слова которого приводит агентство Reuters. Отмечается, что операция прошла 9 октября, в ней были задействованы два самолета ВВС Великобритании.