Экс-замглавы Генштаба ВСУ: эффективность ЗРК Patriot на Украине упала до 6%

Раньше она составляла 42%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине стали гораздо хуже справляться с перехватом российских ракет. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%", - сообщил генерал. По его словам, это произошло из-за модификаций российских ракет, которые теперь активнее маневрируют и уклоняются от систем ПВО.

"У нас и так батарей Patriot немного <...>. А если и есть Patriot, то россияне применяют ракеты, на которых уже произведена модификация, позволяющая им быть более эффективными", - заявил Романенко.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что Россия, предположительно, усовершенствовала высокоточные ракеты, применяемые при нанесении ударов по объектам военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины, в результате чего они стали менее уязвимы для комплексов Patriot. По данным газеты, только в течение месяца эффективность перехвата российских ракет "Кинжал" и "Искандер" расчетами украинских Patriot снизилась с 37% в августе до всего лишь 6% в сентябре. В результате, как заявили собеседники FT, РФ удалось поразить по меньшей мере четыре предприятия по производству беспилотников, расположенных в окрестностях Киева, причинив им серьезный ущерб. Кроме того, газета сообщила, что американские поставки противоракет для Patriot Киеву замедлились. Количество переданных ей комплексов Украина не раскрывает.