Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией до 19 октября

Изначально запрет действовал до 8 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Частичное закрытие воздушного пространства Латвии у границы с РФ и Белоруссией в вечерние и ночные часы будет действовать еще как минимум неделю. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Рига", отвечающей за воздушный трафик над страной.

"Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до утра воскресенья, 19 октября", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально запрет действовал до 8 октября, а потом был пролонгирован еще на четверо суток - до 12 октября. "Теперь же запрет продлен еще на неделю", - заметил собеседник агентства, подчеркнув, что аналогичные меры действуют также на границе страны с Литвой и Эстонией. Исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством.

Ранее министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс отмечал, что приграничное воздушное пространство останется закрытым в темное время суток с 20:00 до 07:00 (совпадает с мск) до особого распоряжения.

Соседняя Эстония также ограничила полеты вдоль границы с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы. Причем изначально введенное 19 сентября ограничение было рассчитано до 30 сентября, однако затем было продлено до 23 октября. Оно действует ежедневно с 17:00 по всемирному времени (20:00 мск) до 04:00 по всемирному времени (07:00 мск). Как ранее сказал ТАСС собеседник в авиадиспетчерской службе Таллина, в указанное время без специального разрешения полиции и пограничной службы вдоль границы запрещено летать всем воздушным судам, включая беспилотные.