Депутат Рады Безуглая: Сырский пытается уничтожить Драпатого как конкурента

Политик добавила, что после назначения Михаила Драпатого на пост командующего Объединенными силами ВСУ его полномочия ограничены и не распространяются на весь фронт

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский ведет интриги против действующего командующего Объединенными силами Михаила Драпатого, пытаясь уничтожить его как конкурента.

"Александр Станиславович [Сырский] ни одного дня не забывает мониторить конкурентов и их уничтожать. Пример - Михаил Драпатый, очень перспективный офицер, который претендовал на [должность] главнокомандующего [ВСУ] <...>. Он стал командующим Сухопутных войск. И что тогда произошло? Блокирование назначений, блокирование решений, интриги. В конце концов он пишет заявление [об отставке]", - сказала она в интервью украинской журналистке Юлии Забелиной. Видео опубликовано в YouTube-канале журналистки.

Политик добавила, что после назначения Драпатого на пост командующего Объединенными силами ВСУ его полномочия ограничены и не распространяются на весь фронт. Более того, Сырский, по ее словам, старается постоянно дискредитировать генерала перед Владимиром Зеленским.

"Чем дольше он [Сырский] [находится на своей должности], тем больше он делает так, чтобы не было никакой очевидной замены", - заключила депутат.

Ранее издание "Украинская правда" информировало, что главком ВСУ расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр". Группировка отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковщины, в частности за распределение боеприпасов между бригадами. Группировка была ликвидирована в конце сентября, ею восемь месяцев командовал генерал-майор Драпатый.

Драпатый 1 июня заявил о решении уйти в отставку с должности командующего Сухопутными войсками Украины после удара по учебному подразделению ВСУ в Сумах, где погибли 12 военных, еще 60 получили ранения. В тот же день и Драпатый, и Зеленский признали, что это не первые удары, которые приводят к массовым жертвам среди украинских военных. Позже Зеленский принял отставку, назначив генерала на должность командующего Объединенными силами ВСУ.