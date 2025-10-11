Орбан первым в Венгрии подписал петицию против военных планов ЕС

Премьер-министр заверил, что правительство Венгрии не поддержит эти замыслы и не позволит втянуть себя в военный конфликт с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан первым в стране поставил свою подпись под петицией против военных планов лидеров Евросоюза. Подготовка этого документа, который будет направлен в Брюссель, началась 11 октября в Будапеште.

Разговаривая с людьми на одной из столичных площадей, где был открыт пункт сбора подписей, глава правительства заявил, что "Венгрия должна продемонстрировать единство и силу" перед лицом военной опасности, которую несет всей Европе политика ЕС. По его словам, Брюссель подготовил план, суть которого состоит в следующем: "Мы начнем войну против русских, мы дадим украинцам все необходимые инструменты и деньги, и мы одержим победу на поле боя".

Орбан заверил, что правительство Венгрии не поддержит эти замыслы и не позволит втянуть себя в военный конфликт с Россией. "Мы должны держаться подальше от этого", - подчеркнул премьер. Он сообщил, что на следующем саммите ЕС в Брюсселе 23-24 октября постарается не допустить принятия решений, которые позволят реализовать эту опасную военную стратегию.

Правительство рассчитывает в этом на поддержку своих граждан. "Если венгры объединятся и помогут мне в этой борьбе и недвусмысленно скажут, что мы не будем посылать солдат, не будем давать денег и не будем способствовать преобразованию европейской экономики в военную экономику, то тогда мы сможем остаться в стороне", - сказал Орбан.

Ранее он объявил о начале сбора подписей под петицией против военных планов Брюсселя. "Европа стремительно приближается к войне. Несколько недель назад [на встрече ЕС] в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы не можем стоять в стороне и наблюдать за этим!" - заявил Орбан. Ранее правительство Венгрии отмечало, что будет определять свою позицию относительно конфликта на Украине и планов Евросоюза, руководствуясь мнением граждан страны, в том числе результатами сбора подписей под антивоенной петицией.