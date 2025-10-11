Глава МИД КНР предложил соблюдать права Палестины ради мира

Ван И заявил, что необходимо постоянно придерживаться направления по урегулированию ситуации на основе двух госуарств

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе визита в Швейцарию предложил Израилю и прочим странам обеспечить соблюдение прав Государства Палестина ради долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Только путем создания независимого палестинского государства и соблюдения законных прав палестинского народа можно устранить историческую несправедливость и коренные причины насилия, проложить путь к долгосрочному мирному сосуществованию палестинцев и израильтян", - приводит сайт МИД Китая слова Ван И, который днем ранее выступил на пресс-конференции в швейцарском городе Беллинцона, где прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня.

Как уточнил китайский дипломат, необходимо постоянно придерживаться направления по урегулированию ситуации на основе плана "два государства для двух народов". По его словам, КНР готов вместе со Швейцарией и прочими странами международного сообщества "прилагать неустанные усилия для достижения прочного мира и спокойствия на Ближнем Востоке".

Ван И отметил, что Пекин приветствует восстановление мира и спасение жизней в секторе Газа, где произошла гуманитарная катастрофа, которая стала "пятном на XXI веке и требует пробуждения совести человечества". Глава МИД Китая подчеркнул, что необходимо принять "согласованные меры для достижения подлинного, всеобъемлющего и прочного прекращения огня, эффективного смягчения гуманитарного кризиса и восстановления стабильности в регионе".

Китайский министр указал на важность соблюдения международного "консенсуса о палестинцах, управляющих Палестиной". "Любые договоренности, касающиеся будущего Газы, должны уважать волю самого палестинского народа", - подытожил Ван И.