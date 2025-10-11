Депутат Рады предложил разместить американское ядерное оружие на Украине

Александр Соболев считает, что "тогда будут сняты все вопросы"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Александр Соболев считает, что Украине нужно добиваться в качестве гарантий безопасности размещения ядерных боеголовок США на своей территории.

"На сегодняшний день США имеют ядерные боеголовки в пяти странах - членах НАТО. Последней, где они были размещены, была Турция. Лучшая защита - это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с Соединенными Штатами Америки на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории. Тогда будут сняты все вопросы", - приводит его слова украинское издание "Новости. Live".

Как отмечал президент России Владимир Путин, для завершения конфликта Украина обязательно должна вернуться к безъядерному и внеблоковому статусу, которые провозглашены в ее Декларации о независимости.

Российский лидер также подчеркивал, что силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. По его словам, после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.